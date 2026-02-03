Lear Aktie

WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lear gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,81 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 74,53 Prozent erhöht. Damals waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,80 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,25 USD je Aktie, gegenüber 8,97 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 23,07 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 23,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

