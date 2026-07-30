Ausblick: Lear stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lear öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,96 USD je Aktie gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Lear nach den Prognosen von 13 Analysten 6,15 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,03 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,92 USD, gegenüber 8,15 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 23,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at