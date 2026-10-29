Lear Aktie
WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lear stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lear wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,31 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,86 Prozent erhöht. Damals waren 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lear in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,81 Milliarden USD im Vergleich zu 5,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,80 Milliarden USD, gegenüber 23,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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