LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Experten-Erwartungen
|
04.03.2026 23:37:00
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LEG Immobilien wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LEG Immobilien ein EPS von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 33,00 Prozent auf 232,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie, gegenüber 0,890 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 921,4 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: