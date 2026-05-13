Ausblick: Legacy Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legacy Education lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,173 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,62 Prozent verringert. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Legacy Education im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 20,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,39 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 79,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 64,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at