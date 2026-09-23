Legacy Education Aktie
WKN DE: A40NDA / ISIN: US52474R2076
|
23.09.2026 07:01:06
Ausblick: Legacy Education stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Legacy Education wird am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Legacy Education in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,2 Millionen USD im Vergleich zu 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,673 USD, gegenüber 0,590 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 80,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 64,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legacy Education Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Legacy Education stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Legacy Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Legacy Education Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Legacy Education Inc Registered Shs
|10,00
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.