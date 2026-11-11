Legacy Education Aktie

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WKN DE: A40NDA / ISIN: US52474R2076

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Legacy Education stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legacy Education wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Legacy Education noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 20,7 Millionen USD – ein Plus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Legacy Education 19,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,748 USD je Aktie, gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 89,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 80,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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