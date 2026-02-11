Legacy Education Aktie
Ausblick: Legacy Education zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Legacy Education wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Legacy Education soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,663 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 77,0 Millionen USD, gegenüber 64,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
