Ausblick: Legacy Housing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Legacy Housing lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Legacy Housing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Legacy Housing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 55,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Legacy Housing für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 63,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 219,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 164,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net