Ausblick: Legacy Housing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legacy Housing äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,683 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 59,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 50,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 191,9 Millionen USD, gegenüber 164,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at