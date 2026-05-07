Legacy Housing Corporation Registered Shs Aktie

Legacy Housing Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDVC / ISIN: US52472M1018

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Legacy Housing veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Legacy Housing äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 180,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 164,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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