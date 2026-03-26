Legence a Aktie
WKN DE: A41GD9 / ISIN: US52476L1098
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Legence A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Legence A wird am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,051 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 619,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Legence A einen Umsatz von 548,2 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,207 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,10 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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