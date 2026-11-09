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WKN DE: A2P5AH / ISIN: US52490G1022

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Legend Biotech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Legend Biotech stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,001 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 99,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 32,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 361,5 Millionen USD gegenüber 272,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,043 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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