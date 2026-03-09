Ausblick: Legend Biotech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legend Biotech präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,001 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 99,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 65,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,842 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 627,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at