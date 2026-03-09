Legend Biotech Corporation Aktie

Legend Biotech Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P5AH / ISIN: US52490G1022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Legend Biotech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legend Biotech präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,001 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 99,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 65,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,842 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 627,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Legend Biotech Corporation (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Legend Biotech Corporation (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Legend Biotech Corporation (spons. ADRs) 15,70 -2,48% Legend Biotech Corporation (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen