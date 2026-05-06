Ausblick: Leggett Platt informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Leggett Platt wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Leggett Platt mit einem Umsatz von insgesamt 946,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,50 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,88 Milliarden USD, gegenüber 4,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at