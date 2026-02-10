Ausblick: Leggett Platt legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Leggett Platt wird sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,228 USD aus. Im letzten Jahr hatte Leggett Platt einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Leggett Platt in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 938,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at