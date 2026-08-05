Leggett & Platt Aktie
WKN: 883524 / ISIN: US5246601075
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Leggett Platt präsentiert Quartalsergebnisse
Leggett Platt wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Leggett Platt in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 982,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,69 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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