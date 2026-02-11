Ausblick: LEGRAND gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LEGRAND wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,319 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LEGRAND noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,00 Prozent auf 2,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte LEGRAND noch 2,58 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 0,960 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 11,08 Milliarden USD im Vergleich zu 9,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at