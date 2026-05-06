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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: LEGRAND gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LEGRAND äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LEGRAND ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,49 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,28 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,72 EUR je Aktie, gegenüber 4,75 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 10,57 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 9,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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