Ausblick: LEGRAND präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LEGRAND lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LEGRAND die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,55 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,50 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,77 Milliarden EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,87 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,75 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 10,84 Milliarden EUR, gegenüber 9,48 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at