Ausblick: LEGRAND präsentiert Quartalsergebnisse

LEGRAND öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 EUR je Aktie gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll LEGRAND nach den Prognosen von 9 Analysten 2,49 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,06 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 9,48 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at