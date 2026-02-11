LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: LEGRAND präsentiert Quartalsergebnisse
LEGRAND öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 EUR je Aktie gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll LEGRAND nach den Prognosen von 9 Analysten 2,49 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,06 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 9,48 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|
11.02.26
|Ausblick: LEGRAND präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: LEGRAND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)