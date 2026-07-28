LEGRAND Aktie
WKN DE: A11946 / ISIN: US5246711049
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: LEGRAND stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LEGRAND lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll LEGRAND im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,23 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,07 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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