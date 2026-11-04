Ausblick: LEGRAND zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LEGRAND wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,325 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LEGRAND 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,02 Milliarden USD gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 12,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net