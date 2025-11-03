Ausblick: Leidos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Leidos wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,68 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,19 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at