Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leidos wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,61 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,84 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,66 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at