Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Leidos wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,61 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,84 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,66 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leidos Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Stabiler Handel: S&P 500 letztendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Leidos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Leidos Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Leidos Holdings Inc
|148,80
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.