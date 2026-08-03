Leidos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leidos lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Leidos die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,91 USD je Aktie gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Leidos nach den Prognosen von 15 Analysten 4,44 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,25 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,33 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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