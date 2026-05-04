Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Leidos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Leidos wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,90 USD aus. Im letzten Jahr hatte Leidos einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,29 USD aus. Im Vorjahr waren 11,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 18,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leidos Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Leidos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.04.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leidos von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Leidos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.04.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.04.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leidos von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leidos von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Leidos Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Leidos Holdings Inc
|126,60
|-0,39%