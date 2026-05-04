Ausblick: Leidos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Leidos wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,90 USD aus. Im letzten Jahr hatte Leidos einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,29 USD aus. Im Vorjahr waren 11,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 18,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at