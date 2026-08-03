LeMaitre Vascular Aktie
WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: LeMaitre Vascular gewährt Anlegern Blick in die Bücher
LeMaitre Vascular veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,27 Prozent auf 71,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LeMaitre Vascular noch 64,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 280,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 249,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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