Ausblick: LeMaitre Vascular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LeMaitre Vascular stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,664 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 62,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,93 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 248,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 219,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at