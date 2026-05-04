LeMaitre Vascular Aktie
WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: LeMaitre Vascular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LeMaitre Vascular öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,661 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,52 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 279,5 Millionen USD, gegenüber 249,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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