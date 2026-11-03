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WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: LeMaitre Vascular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LeMaitre Vascular stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,686 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 67,4 Millionen USD – ein Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LeMaitre Vascular 61,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 276,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 249,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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