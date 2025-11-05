Ausblick: LeMaitre Vascular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LeMaitre Vascular stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,566 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LeMaitre Vascular 0,490 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 13,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 54,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,28 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 250,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 219,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

