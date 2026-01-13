Ausblick: Lemon Tree Hotels legt Quartalsergebnis vor

Lemon Tree Hotels öffnet am 14.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,94 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,48 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,61 Milliarden INR, gegenüber 12,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at