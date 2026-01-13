Lemon Tree Hotels Aktie

Lemon Tree Hotels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNDE / ISIN: INE970X01018

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Lemon Tree Hotels legt Quartalsergebnis vor

Lemon Tree Hotels öffnet am 14.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,94 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,48 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,61 Milliarden INR, gegenüber 12,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Lemon Tree Hotels Ltd Registered Shs 152,55 1,26% Lemon Tree Hotels Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

