Lemon Tree Hotels Aktie
WKN DE: A2JNDE / ISIN: INE970X01018
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lemon Tree Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lemon Tree Hotels stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten schätzen, dass Lemon Tree Hotels für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Lemon Tree Hotels im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,21 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,16 INR im Vergleich zu 2,48 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 14,58 Milliarden INR, gegenüber 12,63 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
