Lemon Tree Hotels Aktie
WKN DE: A2JNDE / ISIN: INE970X01018
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lemon Tree Hotels stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lemon Tree Hotels gibt am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,967 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 INR je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,08 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 INR im Vergleich zu 2,48 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 14,56 Milliarden INR, gegenüber 12,63 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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