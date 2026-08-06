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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lemon Tree Hotels zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lemon Tree Hotels lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,780 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 62,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,480 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,97 Prozent auf 3,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,08 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,87 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,18 Milliarden INR, gegenüber 14,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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