Ausblick: Lemonade legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lemonade wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,564 USD. Dies würde einen Gewinn von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lemonade -0,600 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Lemonade nach den Prognosen von 10 Analysten 291,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 117,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,740 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD, gegenüber 615,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at