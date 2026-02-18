Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lemonade präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,394 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

Lemonade soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 217,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,354 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 727,9 Millionen USD, gegenüber 435,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at