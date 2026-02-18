Lemonsoft Aktie

WKN DE: A3C7S5 / ISIN: FI4000512678

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lemonsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lemonsoft lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,073 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lemonsoft 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,4 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,240 EUR je Aktie, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 29,5 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Lemonsoft Oyj Registered Shs 5,00 -3,85% Lemonsoft Oyj Registered Shs

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

