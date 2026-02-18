Lemonsoft Aktie
Ausblick: Lemonsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lemonsoft lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,073 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lemonsoft 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,4 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,240 EUR je Aktie, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 29,5 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
