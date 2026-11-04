Lemonsoft Aktie
WKN DE: A3C7S5 / ISIN: FI4000512678
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lemonsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lemonsoft wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,105 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,1 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lemonsoft für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,3 Millionen EUR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 30,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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