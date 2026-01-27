LendingClub Aktie
WKN DE: A2PNFU / ISIN: US52603A2087
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: LendingClub gewährt Anlegern Blick in die Bücher
LendingClub lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LendingClub die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,339 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 323,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll LendingClub 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 262,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 22,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LendingClub 340,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 0,450 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 995,1 Millionen USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
