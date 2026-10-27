Ausblick: LendingClub öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LendingClub wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,456 USD je Aktie gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 271,9 Millionen USD gegenüber 388,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,91 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at