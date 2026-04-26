Ausblick: LendingClub stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LendingClub gibt am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,361 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LendingClub 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 249,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 24,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at