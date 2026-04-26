LendingClub Aktie
WKN DE: A2PNFU / ISIN: US52603A2087
|
26.04.2026 07:01:06
Ausblick: LendingClub stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LendingClub gibt am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,361 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LendingClub 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 249,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 24,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LendingClub Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: LendingClub stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: LendingClub zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: LendingClub gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: LendingClub vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LendingClub Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|LendingClub Corp Registered Shs
|14,85
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.