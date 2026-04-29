Ausblick: LendingTree legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LendingTree präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,920 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 321,3 Millionen USD gegenüber 239,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,78 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at