Ausblick: LendingTree verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LendingTree veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LendingTree 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 329,7 Millionen USD gegenüber 307,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,78 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net