Lennar b Aktie

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WKN: 258288 / ISIN: US5260573028

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15.09.2026 07:01:06

Ausblick: Lennar B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lennar B lädt am 16.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2026 endete.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,46 USD aus. Im Vorjahr waren 7,98 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 32,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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