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Lennox International Aktie

Lennox International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924838 / ISIN: US5261071071

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lennox International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lennox International lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lennox International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,67 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,82 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lennox International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,44 USD je Aktie, gegenüber 22,79 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 5,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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