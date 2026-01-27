Lennox International Aktie

Lennox International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924838 / ISIN: US5261071071

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Lennox International legt Quartalsergebnis vor

Lennox International lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lennox International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD gegenüber 5,52 USD im Vorjahresquartal.

Lennox International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,91 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 5,27 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lennox International Inc.

Analysen zu Lennox International Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lennox International Inc.

