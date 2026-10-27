Ausblick: Lennox International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lennox International präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lennox International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,36 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,98 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,58 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 23,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,59 Milliarden USD, gegenüber 5,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at