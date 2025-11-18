Ausblick: Lenovo Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lenovo Group stellt am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,031 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group noch 0,230 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 20,07 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 139,22 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,128 USD aus. Im Vorjahr waren 0,880 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 77,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 538,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at